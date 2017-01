Acid am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Mike Dred aka Kosmik Kommando aka DJ Judge Dred, Chimera, Universal Indicator oder schlicht Michael Cullen hat in seinem Google Drive Account einen Satz alter Mixtapes von 1988 bis 1994 hochgeladen, die einen perfekten Überblick über die Zeit geben, in der sich in England Acid House langsam über Hardcore und Breakbeats hin zu ganz eigenen Soundwelten entwickelte.

Ein Tracklisting gibt es nur für eins der 28 Tapes.

Hier könnt ihr sie alle runterladen. Und schon mal auf kommende HipHop und NewBeat Mixtapes von ihm vorfreuen, die auch noch kommen sollen, wenn er den nächsten Schuhkarton gefunden hat.

Und als Vorgeschmack:

[via EB]