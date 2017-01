Es ist noch nicht so lange her, da wurde klar, dass man auf Apple Music jetzt auch die eigenen DJ Mixe streamen kann und nicht nur den hauseigenen Apple DJs zuhören darf. Das ganze wurde (und wird) realisiert über MixBank, einem Service von Dubset und soll für eine gerechte Verteilung der Gelder sorgen, d.h. KünstlerInnen bekommen etwas ab, auch wenn ihr Track sich in irgendeinem Mix befindet. Ja sogar DJs sollen irgendwie beteiligt werden.

Das Ende von Soundcloud wurde ausgerufen. Wie jedes Mal, wenn es irgendeine Neuigkeit im All zwischen Streaming und DJs zu melden gibt. Und jetzt ist Spotify dran. MixBank hat gemeldet, dass auch sie jetzt DJ-Mixe über den Service von Dubset bekommen werden. Hintergrund dürfte sein, dass die “Dance Music Streams” das am stärksten wachsende Streaming-Segment überhaupt sind. Wer würde darauf verzichten wollen?

Und schon wieder wird das Ende von Soundcloud ausgerufen. Der Grundärger mit Soundcloud, dass man Mixe hochlädt, Tracks von dem Algorithmus erkannt werden, die Mixe nicht veröffentlicht werden dürfen, hat für viel Ärger in der Community gesorgt, Spekulationen gar, dass Soundcloud sich ganz und gar von Mixen verabschieden würde (was Soundcloud selbst heftig dementiert).

Warum jetzt alle blind glauben, das wäre auf anderen Plattformen anders, besonders wenn sie einen Fokus auf Rechteinhaber haben, bleibt ein Rätsel. Wer sich bei Mixbank genauer umsieht, wird feststellen, dass es dort einen sehr komplexen Ablauf für die Veröffentlichungen von DJ Mixen gibt. Alles wird da kontrolliert. Und nicht nur von Algorithmen, sondern von Mixbank Admins und den Rechteinhabern zusätzlich.

Klar ist: hat ein Rechteinhaber einen Track nicht für das Streaming freigegeben, dann wird auch der schönste DJ Mix auf dem Weg über Mixbank zu Apple Music und Spotify steckenbleiben.

Und auch beim Format muss man aufpassen, denn Apple Music z.B. will nur FLAC oder WAV. Ja sogar das Artwork ist streng vorgeschrieben. Das beste aber: Einen Mix über Mixbank auf Apple Music platzieren geht gar nicht.

About Apple Music: Apple Music is not currently accepting or distributing mixes at this time. To find out more about best practices for distributing your “unofficial” remixes to Apple, click here. Mixbank Help